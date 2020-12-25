Что такое 22 года для спортсмена? Для многих в этом возрасте еще и взрослая карьера не начинается. Увы, все это не про художественную гимнастику. Кому-то может показаться жестоким, что юным девчонкам приходится завязывать плюс-минус в таком возрасте, но таков закон этого вида спорта. Четырехкратная чемпионка мира и трехкратная чемпионка Европы Александра Солдатова приняла это решение сама. Она могла бы еще выступать, но проблемы со здоровьем оказались сильнее желаний.

«Я не ухожу из гимнастики. Я всегда говорила, что была, есть и буду в ней. Художественная гимнастика — это моя жизнь, моя любовь, моя страсть. Она никогда никуда не денется из моей жизни.

Мне всего 22 года, впереди у меня вся жизнь, и у меня много планов, целей и желаний. Во многом они связаны именно с гимнастикой. Я очень надеюсь, что у меня получится реализовать все и дальше. Чтобы это сделать, я должна быть полностью здоровой, и именно здоровью я сейчас посвящаю большую часть своей жизни и именно в его пользу делаю свой выбор», — приводит слова Солдатовой ТАСС.

А ведь ей предрекали действительно звездную карьеру. Начинала Солдатова в три года со спортивной гимнастики, которой занимался брат, а после переезда семьи случайно попала в художественную. История вообще вышла комичной. Мама привела брата в новую спортивную школу и даже не думала, что гимнастика бывает какая-то еще. Оказалось, что мест для мальчиков там нет. Зато Сашу взяли. Правда, после первого занятия ее на руках вынесли из зала, посоветовав прийти через год. Солдатова была слишком мала, чтобы работать с предметами.

И она вернулась. В 12 лет юная гимнастка попала к Анне Дьяченко , которая перевезла ее в подмосковный Дмитров. Потом их с тренером пригласили в Новогорск, но жить там Саша еще не могла, не было заслуг. И каждый день они ездили из Дмитрова туда и обратно на машине. Дьяченко рассказывала, что Солдатова буквально жила в ее машине: «За это время Саша успевала и поспать, и даже уроки сделать». Только со временем в сборной оценили ее природные данные. К чемпионату мира 2014 года ее готовила уже Ирина Винер

От Солдатовой начали сходить с ума, отмечая ее невероятную гибкость. Уже и золото Олимпиады в Рио на шею повесили. Но реальность оказалась жестче. В 2016 году тренеры решили, что сборную в многоборье будут представлять Маргарита Мамун Яна Кудрявцева . Расстраиваться никто не стал, потому что в запасе было еще время до Токио. Вот только начали подрастать сестры Аверины. А еще перед чемпионатом Европы 2017 года Солдатова сломала стопу, выступала через боль и не смогла показать свой максимум. В 2018-м история повторилась. На чемпионате мира она завоевала золото в упражнении с лентой, но конкурировать с Авериными становилось все сложнее.

Совсем тревожно за карьеру стало в сентябре 2019 года, когда в Португалии девушка потеряла сознание на помосте и была вынуждена сняться с соревнований. Потом ее отцепили от чемпионата мира. Винер объяснила это так: «У нее проявились определенные наследственные моменты, скажем так, на уровне ДНК. Они дали о себе знать в процессе взросления». На Гран-при в Москве она тоже не появилась. Накануне турнира попала в больницу с порезом на руке. Пошли слухи, что Саша пыталась свести счеты с жизнью, но вскоре эта информация была ею опровергнута. Солдатова даже вышла на показательные выступления московского этапа.

Потом гимнастка рассказывала, что доконали ее не только травмы, но и травля со стороны болельщиков. Ее постоянно сравнивали с Авериными, говорили, что сестры гораздо лучше и все в этом духе. Все это не могло не сказаться на Солдатовой. С таким напряжением готовиться к Олимпиаде в Токио вряд ли было бы возможно. Ее уход напрашивался. Но вряд ли она будет грустить. В планах у Саши работа бок о бок с Винер и, наверное, дальнейшее развитие своего аккаунта в инстаграме. Если не знали, фоточки там огонь, пожар, безумие. К звездной карьере вне помоста она точно готова.