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Вассерман обвинил WADA в преступлении 

Мария Иванова 13 часов назад
Вассерман обвинил WADA в преступлении
Фото: ТАСС
Участник интеллектуальных телеигр Анатолий Вассерман назвал преступлением решение Всемирного антидопингового агентства (WADA), запрещающее российским спортсменам использовать национальную символику на соревнованиях. Об этом сообщает РИА ФАН.
Вассерман заявил, что все решения против российского спорта основаны исключительно на показаниях «одного преступника» — экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

«Преступника, уличенного в преступлении и не обвиненного в этом преступлении официально, — только потому, что он разыграл временное душевное расстройство и даже достаточно квалифицированно имитировал самоубийство, чтобы не пострадать реально», — заявил Вассерман.

Он добавил, что сам Родченков имел возможность вносить изменения в базу данных лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которую сочли поддельной.

«Если WADA при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит WADA помогает преступнику скрывать следы его преступления. По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении», — подчеркнул Вассерман.

Как писал «Рамблер», ранее CAS рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и смягчил некоторые ограничения. Изначально отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.
По решению CAS, в течение двух лет соревнования не смогут посещать президент России, премьер-министр, вице-премьеры, министры и их заместители, депутаты Госдумы. Также запрет распространяется на сотрудников администрации президента и Следственного комитета России.
Таким образом, чиновники не смогут попасть на летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году, зимние Игры в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
В течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях.
Видео дня. Лучшие сейвы 15-го тура АПЛ
Комментарии
Летние виды спорта , Россия без Олимпиады , Анатолий Вассерман , Григорий Родченков , Администрация Президента РФ , Госдума , СКР , Всемирное антидопинговое агентство
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