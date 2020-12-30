Вассерман обвинил WADA в преступлении 

Вассерман заявил, что все решения против российского спорта основаны исключительно на показаниях «одного преступника» — экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова

«Преступника, уличенного в преступлении и не обвиненного в этом преступлении официально, — только потому, что он разыграл временное душевное расстройство и даже достаточно квалифицированно имитировал самоубийство, чтобы не пострадать реально», — заявил Вассерман.

Он добавил, что сам Родченков имел возможность вносить изменения в базу данных лаборатории Российского антидопингового агентства (РУСАДА), которую сочли поддельной.

«Если WADA при таких обстоятельствах считает, что версия базы данных Родченкова достоверна, значит WADA помогает преступнику скрывать следы его преступления. По всему миру помощь в сокрытии следов преступления рассматривается как соучастие в преступлении», — подчеркнул Вассерман.

Как писал «Рамблер», ранее CAS рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и смягчил некоторые ограничения. Изначально отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.

Таким образом, чиновники не смогут попасть на летнюю Олимпиаду в Токио в 2021 году, зимние Игры в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

В течение двух лет российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях.