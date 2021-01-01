Известная русская гимнастка Маргарита Мамун, которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро, покорила фанатов своим новогодним образом.
25-летняя девушка выложила серию фотографий у красивой новогодней елки, чем привела поклонников в восторг.
rinaluva: Какая же ты красивая 😍
love_shumik: Какая роскошная Рита ❤️
buk_1111: Маргарита, вы самый лучший подарочек под елкой))) с Новым годом)))
evgen_gavrila: Мне бы такой подарок под елку)))
timur1170: Чудесная! Необыкновенная! Единственная!
nastasilebedeva: Риточка, с Новым годом! Будь всегда для нас таким же прекрасным ориентиром! 🌲🌸🎆
dervil_fa: Офигенно, Рита, побольше так выгляди, нееереально❤️. Просто огонь, секси!
tanya_bali: Безупречна! 👌
autor_sol: Шикарное платье! С Новым годом!
tatapospelova: Какая же красивая 🖤🖤🖤
nataliaberman1117: Какая красивая женщина! С Новым Годом вас и всю вашу семью, Рита!
galinasemenova0806: Прекрасна как из сказки! Здоровья. Счастья. С Наступающим Новым Годом!
__mtina__29: Какая ты красивая, какая грация, просто умничка, семейного тебе благополучия🌹