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Известная русская гимнастка Маргарита Мамун , которая является олимпийской чемпионкой 2016 года в Рио-де-Жанейро, покорила фанатов своим новогодним образом.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Margarita Mamun (@ritamamun) 25-летняя девушка выложила серию фотографий у красивой новогодней елки, чем привела поклонников в восторг.

rinaluva: Какая же ты красивая 😍

love_shumik: Какая роскошная Рита ❤️

buk_1111: Маргарита, вы самый лучший подарочек под елкой))) с Новым годом)))

evgen_gavrila: Мне бы такой подарок под елку)))

timur1170: Чудесная! Необыкновенная! Единственная!

nastasilebedeva: Риточка, с Новым годом! Будь всегда для нас таким же прекрасным ориентиром! 🌲🌸🎆

dervil_fa: Офигенно, Рита, побольше так выгляди, нееереально❤️. Просто огонь, секси!

tanya_bali: Безупречна! 👌

autor_sol: Шикарное платье! С Новым годом!

tatapospelova: Какая же красивая 🖤🖤🖤

nataliaberman1117: Какая красивая женщина! С Новым Годом вас и всю вашу семью, Рита!

galinasemenova0806: Прекрасна как из сказки! Здоровья. Счастья. С Наступающим Новым Годом!

__mtina__29: Какая ты красивая, какая грация, просто умничка, семейного тебе благополучия🌹