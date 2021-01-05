Олимпийского чемпиона Верняева отстранили от соревнований

Международная федерация гимнастики (FIG) временно отстранила чемпиона Олимпийских игр 2016 год в упражнениях на брусьях Олега Верняева от соревнований.

Об этом сообщает Inside The Games.

Причины отстранения 27-летнего спортсмена не называются, поскольку FIG в настоящее время проводит расследование.

В послужном списке Верняева золото и серебро Игр-2016. Он также является чемпионом мира, и четырёх кратным призёром мировых первенств, а также шестикратным чемпионом Европы, и шестикратный призёром континентальных первенств. На счету украинца также три золота и три серебра Европейских игра, а также два золота, серебро и три бронзы Универсиады.