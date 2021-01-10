Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году 

Подавляющее большинство японцев не хочет проведения летней Олимпиады в 2021 году в Токио.

Почти 80% опрошенных агентством «Киодо» выступают за отмену или перенос запланированных на лето этого года Игр. По результатам исследования, 35,3% респондентов выступили за отмену Олимпиады, а 44,8% — за ее перенос на более позднее время.

В конце марта 2020 года было принято решение перенести летнюю Олимпиаду на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти в столице Японии с 23 июля по 8 августа этого года.