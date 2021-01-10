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Гимнастке Солдатовой пытались подсыпать допинг: «Это неожиданно, но меня предупредила соперница» 

Sport24 10 января 2021
Известная российская гимнастка Александра Солдатова дала интервью, в котором рассказала, как однажды ей пытались подсыпать допинг. Напомним, что в декабре 2020 года Солдатова в 22-летнем возрасте объявила о завершении спортивной карьеры.

«Помню, как мне хотели подсыпать допинг. Но это было давно. Одна девочка захотела это сделать, а другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила. Я тогда подумала: «Вау! Ничего себе! Спасибо!» Это было для меня неожиданно», — сказала Солдатова в интервью ютуб-каналу Telesport.

«В целом у нас, у гимнасток в Новогорске, действительно особенная обстановка. Нам настолько тяжело тренироваться 8-10 часов в день, что мы друг друга только поддерживаем. Это очень приятно. Соперничество есть, но мы живем в идиллии, поддерживаем друг друга».
Солдатова является четырехкратной чемпионкой мира и трехкратной чемпионкой Европы. Недавно Александра призналась, что полюбила фигурное катание.
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Летние виды спорта , Александра Солдатова
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