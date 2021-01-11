США могут лишиться права на проведение Олимпиады-2028 

Это допустили в Международном олимпийском комитете.
Вопрос могут поднять, если Вашингтон не нормализует отношения с олимпийским движением, сказал член МОК Ричард Паунд.
Конгресс США ранее принял закон, который даёт ему право распустить руководство олимпийского комитета страны. «Это явное нарушение олимпийской хартии», — отметил специалист.
Кроме этого, Вашингтон предложил конгрессу подумать об отказе от финансирования WADA, если оно не начнёт серьёзные реформы, сообщает РИА Новости.
«Нам надо подождать и посмотреть, но если в какой-то момент США станут государством-изгоем, думаю, мы можем начать рассматривать вопрос, следует ли проводить Игры в Лос-Анджелесе», — уточнил Ричард Паунд.
8 января он покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства. Канадец был основателем WADA и руководил им с 1999 по 2007 год.