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США могут лишиться права на проведение Олимпиады-2028 

Говорит Москва 9 часов назад
США могут лишиться права на проведение Олимпиады-2028
Фото: официальный сайт МОК
Это допустили в Международном олимпийском комитете.
Вопрос могут поднять, если Вашингтон не нормализует отношения с олимпийским движением, сказал член МОК Ричард Паунд.
Конгресс США ранее принял закон, который даёт ему право распустить руководство олимпийского комитета страны. «Это явное нарушение олимпийской хартии», — отметил специалист.
Кроме этого, Вашингтон предложил конгрессу подумать об отказе от финансирования WADA, если оно не начнёт серьёзные реформы, сообщает РИА Новости.

«Нам надо подождать и посмотреть, но если в какой-то момент США станут государством-изгоем, думаю, мы можем начать рассматривать вопрос, следует ли проводить Игры в Лос-Анджелесе», — уточнил Ричард Паунд.

8 января он покинул совет учредителей Всемирного антидопингового агентства. Канадец был основателем WADA и руководил им с 1999 по 2007 год.
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Летние виды спорта , Ричард Паунд , Конгресс США , Всемирное антидопинговое агентство , РИА Новости
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