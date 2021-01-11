В конце декабря четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова объявила о завершении карьеры. Как ей далось это решение, как она смогла преодолеть проблемы со здоровьем и что обычно присылают в ее инстаграм, Александра рассказала в большом интервью для Telesport. Sport24 выделил самое интересное.

О завершении карьеры

— Я уже примерно год не выступаю на мировой арене, у меня было достаточно времени, чтобы подготовиться к этой новости. Но именно принять решение было сложно, я долго разговаривала с Ириной Александровной (Винер), с Анной Вячеславовной (Дьяченко), с моими тренерами — как и когда лучше это сделать. Ирина Александрова мне говорила: «Давай ты после Олимпиады объявишь, давай на Гран-при, ну давай попозже, может ты все-таки не будешь?» Она до последнего говорила «Саша, возвращайся, мы тебя ждем». Я отвечала: «Нет, для меня это сложно».

Для меня это решение о завершении карьеры сравнимо с тем, как оторвать пластырь, мне надо было когда-то это сделать. Лучше я сделаю это резко, сейчас и закрою тему.

Меня очень долго колебало. Я засыпаю — мне снится чемпионат России, чемпионат мира, Олимпиада. Я постоянно тренируюсь, выступаю, встречаю друзей, которые говорят, что «Токио тебя ждет». Постоянно меня все отправляли на эту Олимпиаду. Когда ее перенесли, мне стали названивать и говорить, что «это для тебя сделали, у тебя есть возможность восстановиться и поехать выступать». Мне было тяжело, что все меня отправляют, что никто не списал меня со счетов. Хотелось, чтобы люди были реалистами — если человек уже год не выступает, значит, есть на то причины.

На самом деле, когда был карантин, мы тренировались дома, я набрала прекрасную форму — и физически, и морально, выглядела в прекрасном весе, делала элементы, которые исполняла на пике своей формы. Каждый день у меня было «Саша, ты готова, у тебя все возможности, возвращайся». Я разговаривала с Ириной Александровной, она была только за. Но однажды я проснулась утром, у меня опять были какие-то проблемы со здоровьем. Знаете, это прям как знак — вроде бы приняла решение, что возвращаюсь, но в один из дней просыпаюсь, а жизнь говорит «нет, Саша, этот путь уже для тебя закрыт».

Даже если я прямо хотела вернуться, жизнь все равно меня останавливала. На самом деле, раз я живу дома, занимаюсь бытовыми делами, учебой и рабочими моментами, для меня возвращение в Новогорск — некий шаг назад.

Об Анне Дьяченко

— Анна Вячеславовна — один из самых родных мне людей. Она меня очень любит, и я ее тоже. Почему я это говорю, потому что когда ты человека любишь, ты желаешь ему не каких-то суперпобед, а банального счастья. Анна Вячеславовна сказала так: «Ты принимай сама решение, но главное — будь счастлива и здорова».

Она меня всегда поддерживала, и сейчас тоже. Она только за то, чтобы я была здорова и счастлива. Если для этого надо завершить карьеру — завершай.

О переносе Олимпиады

— Я на 99% уверена, что это никому не сыграло на руку. Потому что столько спортсменов закончило. Представляете: идти, каждый день подстраивая свое здоровье, свои силы, моральное составляющее к 2020 году, и тут раз — соревнования переносятся на целый год.

Это очень сложно, я не представляю, каково было девчонкам, которые уже готовы были ехать.

О булимии

— Как только я поняла, что со мной что-то не то происходит, я сразу призналась себе, что у меня есть проблемы. Но я никому не хотела говорить, хотела справиться сама. Год-два я боролась, сама искала какие-то выходы, лечение. Но потом я вновь призналась себе, что я не могу справиться своими силами, что мне нужна помощь. Поэтому я рассказала об этом своему самому близкому человеку — Анне Вячеславовне. Когда рассказала, мне стало намного легче, можно сказать, что я сразу встала на путь выздоровления.

Почему сейчас я открыто объявляю об этом в соцсетях и интервью? Я знаю, сколько людей с этим столкнулось, мне не передать словами, насколько мне хочется всем помочь. Пока я ничего не могу сделать, в будущем, конечно, надеюсь. Все, что я могу, это рассказывать. Потому что самое сложное — это рассказать. Если ты будешь рассказывать и говорить: «Да, это было, да, я это прошла, да, с этим возможно справиться», после первого раза, как я объявила, мне пришло очень много хороших сообщений с благодарностью от родителей, девчонок, даже парней. Благодарили за то, что я освещаю эту проблему, потому что никто об этом не говорит, хотя надо.

Я признаю, что моя ошибка в том, что не сказала о своей проблеме раньше. Поэтому сейчас я и выставляю свои посты, пишу в директе и говорю о том, что самое главное — начать говорить. Мне ежедневно приходит огромное количество сообщений, которые начинаются со слов «мне некому сказать, я могу довериться только тебе». Думаю — боже мой, ну я-то что могу сделать? Всем советую только одно — скажите хоть кому-то, скажите близким.

О вынужденном похудении, которое может стать катализатором булимии

— Надо готовить, в первую очередь, тренеров, чтобы они были аккуратны со словами.

Была девочка — анорексия, маленькая, художественная гимнастика. Мы с ней много разговаривали, спрашиваю, как так вышло? Она говорит, что ей просто тренер сказал — надо худеть. Она начала худеть, втянулась, начала худеть-худеть, и все, отказываешься от еды.

Надо, чтобы тренеры были внимательны, чтобы родители правильно говорили об этом. В любом случае, это все зависит от взрослых, то, как они будут об этом говорить.

Как проходило восстановление

— Я приняла решение, что мне надо полностью отдаться восстановлению и здоровью. Это самое главное, мне было безумно тяжело совмещать с нагрузками и спортом, огромный психологический накал. Как у меня перестали быть суперсложные тренировки, все встало на свои места.

Общение с психотерапевтами? С психотерапевтом я на связи уже много лет, считаю, что это нормально, это здорово. Это не касается правильного питания, касается просто жизни. Я перепробовала 4-5 специалистов, пока не нашла того человека, с которым мне приятно и комфортно.

О жизни вне спорта

— Одним словом — кошмар. Тяжело, потому что обычно я просыпалась и весь день на ногах работала. А потом… Я говорю сейчас не о переходе в обычную жизнь. У меня получился переход из Новогорска в карантин. Из места, где я все время была в активе, меня посадили в четыре стены. И я такая: «О, боже мой!» Но я не растерялась. Каждый день составляла график дня по часам.

Я привыкла быть все время на ногах, много работать, уставать. Так свою жизнь и строю. Я приехала сейчас со спортивной сумкой, потому что потом поеду на тренировку, на танцы, на учебу. Вечером могу почитать книгу или посмотреть фильм и ложусь спать. Утром начинается опять все по графику. Мне это нравится, я от этого кайфую.

Примерно с 13 лет живу без родителей, поэтому я очень самостоятельный человек. Прекрасно со всем справляюсь. Я люблю готовить, убираться, когда все чистенько.

Сериальный ли я человек? Я человек из серии «так давно ничего не смотрела, надо посмотреть». Сажусь, беру пледик, котеечка рядом, вкусное какао и включаю. Меня хватает минут на двадцать. Потом я уже с телефоном, встаю, начинаю делать что-то. У меня часто работает телевизор, но просто фоном. Не смотрю, занимаюсь своими делами. На репите могу смотреть «Знакомьтесь, Джо Блэк». Наизусть его знаю.

О будущем

— Возможно, что в будущем, не суперблизком, я стану тренером. Только не сейчас. Я буду с удовольствием приезжать и проводить онлайн-тренировки и не онлайн, мастер-классы. Это прекрасно.

Почему я буду это делать? Считаю, что во мне заложена миссия — передать весь свой опыт детям. Я проводила мастер-класс недавно и говорю: «Расскажите про свою музыку? Классическая или не классическая?» Никто ничего не знает про классическую музыку. Как? Почему? Почему все знают песни этого тиктокера, но никто не знает Моцарта, Бетховена, Чайковского и так далее. Как так? Это же мировая классика, искусство. Это так развивает духовно. Почему взрослые не развивают своих детей этим? Поэтому мне хочется… Я даю им задание разобрать свою музыку, придумать историю своего упражнения.

Не понимаю, как можно выступать под музыку и не знать ее названия, происхождения, не придумать историю. Меня этому с самого детства учили. Анна Вячеславовна и постановщики учили, что нужно брать музыку и накладывать какую-то историю на нее. И только потом ты рассказываешь ее. Это же не про то, чтобы делать движения под музыку. Я прям очень расстроилась на этом мастер-классе.

О появлении второй Александры Солдатовой

— Я хочу, чтобы не уходила пластичность и истина художественной гимнастики. Девчонки выходят на ковер, делают потрясающие и сложные вещи с предметом, элементом, но забывают про тело, про нюансы.

Пока я никого не вижу из молодых гимнасток, кто бы выделялся.

Об инстаграме

— Несколько недель назад я открыла директ в инстаграме, ответы на истории. Директ меня веселит, правда. Потому что негатив есть. Жесткий. Мне сейчас прямо хочется зачитать некоторые моменты. Негатив — да, но хорошего намного больше. Благодаря тому, что я открыла директ, мне пишут молодые тренеры, родители гимнасток, маленькие юные гимнастки. И я вижу, что им надо, я вижу, какие темы лучше поднимать, где делать акцент. Кому-то я напрямую отвечаю, поддерживаю и так далее.

Но когда я вижу негатив, я, слава богу, очень спокойно к этому отношусь, я вообще никак не расстраиваюсь. Меня это только веселит. Я думаю: надо же, где-то за сотни километров сидит человек и хочет вот как-то там, не знаю… «Ты не великая чемпионка, а великое дно гимнастики России».

Как часто пишут непристойности? На самом деле, либо хорошее сообщение, поддержка, либо просто какие-то вопросы, либо негатив. Но каких-то там мерзостей… Странно, но дикпиков не присылают. Пишут: «Ты просто фу, знай об этом».

О своей внешности

— Ничего не хочу менять. Меня полностью все устраивает. Волосы никогда в жизни не буду красить. Против татуировки ничего против не имею, но если без особой идеи и смысла… Как бы… Нос и уши я прокалывала, но в итоге на мне ничего нет.

В 2019 году у меня был конский хвост до поясницы, я зашла в кабинет врача, взяла ножницы и просто его отрезала. Это было взвешенное и обдуманное решение. Не на психе или нервах. Просто устала от длинных волос.

Не ждите меня с забитым рукавом, сделанным носом, губами. Такого не будет.

Об общении с другими гимнастками

— У меня есть две близкие подруги. При этом у меня еще есть много близких и знакомых людей, но это не те, с кем я могу искренне посидеть и поговорить. Когда ты соперничаешь, какие могут быть откровенности. Это же все равно против тебя может быть.

У нас особенная обстановка, потому что нет моментов, как в балете. Тренироваться по 8-10 часов в день очень тяжело. Поэтому мы друг друга только поддерживаем. Это здорово и приятно.

Помню, как мне хотели подсыпать допинг. Но это было давно. Одна девочка захотела это сделать, а другая девочка, с которой мы были соперницами, меня предупредила. Я подумала: «Вау, ничего себе, спасибо!» Это было для меня неожиданно.

Раньше, с 2010 по 2012 годы, было немножко другое поколение взрослых и общительных. Сейчас такого и близко нет. У нас все девочки — паиньки. Я тогда была юниоркой. Да, видела, что гимнастка сбегает, ведет себя неподобающим образом. Мне на руку сыграло, видела это и говорила себе: «Солдатова, ты никогда так делать не будешь».

О самом любимом выступлении

— Сложно выбрать. В каждой программе есть что-то особенное. Я любила мяч в 2016 году. Еще ленту в 2018-м под «Не отрекаются любя». Каждый раз, когда делала это упражнение, рассказывала внутри себя историю любви. На это упражнение каждый раз приходилось настраиваться, вспоминать какие-то отношения, чтобы все мягко получилось.

О планах на будущее

— Я вела турнир по берпи. Для меня это было ново, но супер интересно. Хочу в дальнейшем связать свою жизнь с телевидением. Хватит мне говорить, что камера любит меня. Мне хочется действительно попробовать себя в роли ведущей.

Не хотела ли бы я покомментировать? Очень хочу. Сейчас я могу смело идти и делать это, потому что официально объявила о завершении карьеры. Это не будет выглядеть странным, точка поставлена. Я вольна делать все, что захочу.

О 2020-м

— Запомню 2020 год на всю жизнь. Он был особенный не только для всех, но и для меня. Этот год сделал меня взрослее, сильнее, благодаря всем препятствиям, которые я проходила. Если где-то было тяжело, сейчас я, как рыба в воде. Раньше мне могли посоветовать, сейчас я хочу новых знаний. Рада этому. Я поймала волну и иду по ней.

В будущем планирую второе высшее образование. Есть два варианта, но не хочется озвучивать. Это не связано со спортом.