Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия в США. Стоит отметить, что в Twitter было опубликовано видео, на котором присутствует спортсмен.
Crowd continues to increase in size with Trump supporters for today’s rally in Washington, DC. pic.twitter.com/poVMoDPBoa— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021
Издание Swimming World со ссылкой на источники подтверждает, что Келлер был в числе протестующих против итогов выборов президента США, на которых Джозеф Байден опередил Дональда Трампа. Ранее Александр Лукашенко прокомментировал захват Капитолия США.