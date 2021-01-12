Олимпийский чемпион по плаванию Клит Келлер был замечен среди участников штурма Капитолия в США. Стоит отметить, что в Twitter было опубликовано видео, на котором присутствует спортсмен.

Crowd continues to increase in size with Trump supporters for today’s rally in Washington, DC. pic.twitter.com/poVMoDPBoa— Julio Rosas (@Julio_Rosas11) January 6, 2021