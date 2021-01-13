Если человек разумный и адекватный, то, прежде чем рожать, сто раз подумает наперёд, как он будет содержать своего ребёнка, в каких условиях будет его воспитывать и что сможет ему дать. Почему я должна помогать и нести ответственность за чужие решения, к которым я никакого отношения не имею?» — написала она в «сториз» своего «инстаграма».