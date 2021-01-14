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Без флага, но с характером! Как Россия упустила победу в первом матче чемпионата мира 

Чемпионат.com 7 часов назад
Сборная России или, как будет написано во всех официальных документах и статистических отчётах, Команда Федерации гандбола России здорово провела первый матч на чемпионате мира в Египте. Выиграть у считавшейся безоговорочным фаворитом сборной Беларуси не удалось, но наша команда была ближе к победе и упустила её на последней секунде!
Заводящая мелодия
Когда перед началом стартовой игры на арене Александрии вместо российского гимна заиграл гимн Международной федерации гандбола, российские парни, кажется, завелись на полную катушку. Эта проходная мелодия могла не вызвать никаких чувств в душе игроков сборной России, но она настроила их не хуже национального гимна.
Наша команда вышла биться и билась с первой до последней секунды. В матче не было ни одного временного отрезка, когда бы сборная России потеряла концентрацию. Российские гандболисты, несмотря на все кадровые сложности, предстали именно командой, а не набором отдельных игроков, как было год назад на чемпионате Европы.
Весь матч проходил в абсолютно равной борьбе. Белорусы старались побыстрее атаковать, наши парни показывали больше комбинаций. В защите у сборной России не сказать, что проседал центр, но именно по центру соперники забивали больше мячей. И самое главное, белорусский вратарь Иван Мороз действовал надёжнее и Виктора Киреева, и Дмитрия Павленко.
У белорусов блистал в задней линии левый полусредний Владислав Кулеш, для которого что с 13 метров бросать, что с шести — никакой разницы. Выделялся у наших соперников линейный Артём Королёк и разыгрывающий Артём Кулак, который выступает, кстати, в составе «Чеховских медведей».
Мяч в мяч
Но сборная России предстала командой даже с большей вариативностью в игре. Задняя линия россиян вообще провела едва ли не лучший матч за последние два года. Сергей Марк Косоротов и Дмитрий Киселёв расстреливала ворота белорусской команды не хуже, чем Кулеш наши, а Дмитрий Житников и Сергей Кудинов, действовавшие в розыгрыше, ставили соперников в тупик своими передачами, прорезкам, задумками.
Особенно впечатлил Кудинов, который давно играет во Франции на позиции левого полусреднего, но карьеру он начинал в центре и навыки розыгрыша вспомнил. Для команды Юрия Шевцова это оказалось неожиданным.
Белорусы постоянно вели в счёте примерно 45 минут игрового времени — наши догоняли. А затем картина игры поменялась. Пара перехватов, очень цепкая игра в обороне, и уже сборная России повела те же два мяча. Но преимущество не удержала. И вновь пришлось отыгрываться, и вновь наши парни выходили вперёд.
Мороз всё решил
Как обычно, всё решилось на последних секундах. За минуту до конца игры сборная России забила и повела — 32:31. Чтобы не упустить победу, нужно было либо отразить атаку белорусов, либо реализовать свою, на которую должно было остаться немного времени.
Первое не получилось сразу: белорусы тут же разыграли быстрый центр, и Кулеш на скорости вколотил мяч в сетку ворот Павленко.
Велимир Петкович спокойно взял сэкономленный тайм-аут, объяснил игрокам сборной России, что и как делать в последней атаке, однако… В итоге бросок всё-таки состоялся, но не от одного из игроков задней линии, чего хотел наш главный тренер, а от капитана, правого крайнего Даниила Шишкарёва. По ходу игры он забил пару невероятных мячей, когда, казалось, просто некуда было бросать. Но именно последний бросок на последней секунде реализовать не смог — Мороз сыграл надёжно.
В итоге ничья, которой могут быть и довольны, и недовольны обе команды. Сборная России следующий матч проведёт 16 января против сборной Словении. Отсутствие флага не мешает нашей команде показывать характер. А он повышает шансы на успех.
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Комментарии 11
Летние виды спорта , Юрий Шевцов , Виктор Киреев , Даниил Шишкарев , Дмитрий Киселев , Дмитрий Житников , Сергей Кудинов , Дмитрий Павленко , Иван Мороз , СБОРНАЯ РОССИИ
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