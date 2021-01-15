«Воспитание такое. Она не замужем, я думаю, у нее проблемы с замужеством и тем более с детьми. Такие комментарии от олимпийских чемпионов… Я так думаю, что нормальные люди, здравые, приветствуют многодетность и поддерживают очень.
В начале 90-х отношение к многодетным было такое: если многодетные, значит, неблагополучная семья. И оно формировалось в школе, например. И в середине 2000-х впервые стали думать о демографической политике.
Сейчас это поменялось. Дети есть и у успешных, у благополучных, радует, что у молодых людей, которым еще нет 40 лет, уже трое и более детей, причем не только на Кавказе. Это зависит от культуры, воспитания и того, как это преподносится в СМИ. Очень важно, чтобы можно было использовать соцсети для пропаганды нормальной семейной политики. Традиционная семья для России — это многодетная семья», — приводит слова Лаховой «Говорит Москва».