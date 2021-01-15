Как можно с «Катюшей» выступать? Простите, я бы подумал и не трогал Советский период времени. Но и современного ничего особенного нет. Ну, если выбрали песню, то дальше первым делом надо определить исполнителя, затем мелодический лад, структуру, форму. Я считаю, на Олимпиаду нужно писать новую композицию, которая будет иметь отношение непосредственно к спорту. Если бы ко мне обратились, я бы согласился на такую задачу, — сказал Лунёв корреспонденту NEWS.ru.