Российским спортсменам предложили «Боже, Царя храни» вместо гимна 

Как писал «Рамблер», ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и смягчил некоторые ограничения. Отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.

Два года российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях. Это коснется летней Олимпиады в Токио в 2021 году, зимних Игр в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.

Позже комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ на ближайших Играх.

Градский заявил, что «Катюша» — не гимнообразная композиция, «а гимн должен быть гимном». Хорошим вариантом он назвал «Боже, Царя храни».