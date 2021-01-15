Российским спортсменам предложили «Боже, Царя храни» вместо гимна 

Композитор Александр Градский предложил российским спортсменам использовать на Олимпиаде «Боже, Царя храни» вместо запрещенного гимна страны. Об этом сообщает Metaratings.ru.
Как писал «Рамблер», ранее Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрел апелляцию РУСАДА на санкции Всемирного антидопингового агентства (WADA) и смягчил некоторые ограничения. Отстранение России должно было продлиться четыре года, но CAS сократил срок до двух лет: с 17 декабря 2020-го до 16 декабря 2022 года.
Два года российские спортсмены не смогут участвовать в чемпионатах мира, Олимпиадах и Паралимпиадах под национальным флагом. Их форма не должна будет содержать изображение флага России, а гимн России запретят исполнять на официальных мероприятиях. Это коснется летней Олимпиады в Токио в 2021 году, зимних Игр в Пекине в 2022-м и ЧМ-2022 по футболу в Катаре.
Позже комиссия спортсменов предложила Олимпийскому комитету России использовать песню «Катюша» вместо гимна РФ на ближайших Играх.
Градский заявил, что «Катюша» — не гимнообразная композиция, «а гимн должен быть гимном». Хорошим вариантом он назвал «Боже, Царя храни».
«Боже, Царя храни» нужно исполнять без текста. Было бы шикарно. Был бы удар по щеке всему миру. Напомнить им, сволочам, кто мы есть», — заключил Градский.