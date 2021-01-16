Кто-то из них уже стал звездой спорта, кто-то просто узнаваемой личностью, а кто-то — мамой.

По случаю дня рождения Дианы Дэвис (16 января дочь знаменитого тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе отпразднует 18-летие) «Летидор» предлагает вспомнить самых ярких дочерей знаменитых российских спортсменов.

Диана, 18 лет (дочь Этери Тутберидзе)

Знаменитый тренер (а в прошлом — спортсменка) известна своим железным характером. Дочери Этери Тутберидзе всего 18 лет, но уже можно смело сказать, что Диана унаследовала нрав своей уважаемой мамы.

И дело не только в том, что девушка добилась серьезного прогресса, танцуя на льду в паре с Глебом Смолкиным . Диана сумела побороть недуг, из-за которого могла пойти под откос ее спортивная карьера. Как оказалось, в детстве врач прописал девочке неподходящий препарат, способствовавший развитию у нее сенсоневральной тугоухости.

В конце 2019 года Диана обратилась в своем «Инстаграме» к людям, кто считает, что из-за болезни у нее нет будущего в танцах на льду. Юная спортсменка заявила, что в какой-то момент стала развивать свой слух и сейчас живет обычной жизнью:

«Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что я раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать. И хочу отдельно сказать тем людям, у которых есть проблемы со слухом, что нет ничего невозможного! Не нужно стесняться и бояться общения, развивайте себя, и все придет! Нет людей без недостатков».

Этери всегда и во всем поддерживает Диану. Даже несмотря на то что маму и дочку сейчас разделяет океан (девушка и ее партнер тренируются в США).

Александра, 20 лет (дочь Татьяны Навки и Александра Жулина)

А вот Александра не пошла по стопам своих родителей-фигуристов. В свое время дочь олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки и олимпийского призера в танцах на льду, тренера Александра Жулина сделала ставку на другой вид спорта. Она долго на профессиональном уровне занималась теннисом, однако из-за серьезной травмы спины от мечты стать звездой Уимблдона Саше пришлось отказаться.

Зато по счастливому стечению обстоятельств девушка стала певицей.

После исполнения песни на свадьбе знаменитой мамы с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым Саша записала несколько хитов и клипов.

Но будущее свое Жулина решила строить на более чем впечатляющем «фундаменте» — наша героиня учится в МГИМО на факультете международных экономических отношений.

Алеся, 22 года (дочь Евгения Кафельникова)

К сожалению или к счастью, дочь неоднократного обладателя «Большого шлема», олимпийского чемпиона по теннису Евгения Кафельникова не грезила о карьере спортсменки. Куда больше ее манил мир моды и красоты. В 14 лет Алеся начала модельную карьеру, а в 20 — красавица стала звездой мировых подиумов.

Папины деньги, скажут хейтеры. А вот и нет. Путь Кафельниковой к дефиле таких уважаемых брендов, как Burberry, Moschino, Isabel Marant, Chanel , был, мягко говоря, непростым. В свое время девушка отбивалась от обвинений в анорексии, лечилась от наркотической зависимости и испытывала определенные сложности в общении с отцом.

Но, кажется, сейчас в жизни Алеси наступила белая полоса.

Она востребована в профессии, счастлива в личной жизни и горит желанием помогать молодым ребятам, оказавшимся в трудной ситуации.

Елизавета, 20 лет (дочь Михаила Мамиашвили)

Примерно в то время, как Алеся Кафельникова начала покорять модную индустрию, младшая дочь олимпийского чемпиона по спортивной борьбе, а ныне президента Российской федерации спортивной борьбы Михаила Мамиашвили, мечтала о большом кино. Елизавета метила на роли в фильмах своего любимого режиссера — Квентина Тарантино

Девушка усердно готовилась к покорению Голливуда — она оттачивала свои актерские навыки в сериале «Семейный бизнес» на СТС и не пропускала танцевальные тренировки в школе Todes.

Сейчас наследница титулованного спортсмена учится на факультете международной журналистики МГИМО и становится все больше похожа на свою любимую актрису Грейс Келли.

Майя, 20 лет (дочь Сергея Семака)

Из-за профессии отчима нашей героине в детстве приходилось постоянно переезжать с места на место. Несмотря на это падчерица известного футболиста, а ныне главного тренера клуба «Зенит» Сергея Семака, с детства со спортом на ты.

Девушка всерьез увлекалась конным спортом, а потом переключилась на ездовой спорт. Причем Майя достигла в нем ощутимых высот — была членом сборной России и стала вице-чемпионкой Европы.

Тем не менее из-за проблем со здоровьем девушка оставила большой спорт.

В интервью изданию Tatler (Майя была дебютанткой бала в 2018 году) наша героиня признавалась, что считает себя мечтательницей и верит в сказки — она хотела выучить французский язык и уехать жить в Париж

В целом, почти все ее мечты сбылись. В Париж красавица Майя еще не уехала, зато в 2020 году подарила Сергею Семаку очаровательную внучку Еву.

Анастасия, 30 лет (дочь Вячеслава Фетисова)

Легендарный хоккеист, двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов, не скромничая, называет свою единственную дочь очень талантливым человеком.

Visualrian.ru

И правда, Анастасия успела проявить себя и в плавании, и в конном спорте, и в горных лыжах, и в гимнастике, и в боевых искусствах.

Кроме того, девушка прекрасно училась в школе (в США), поступила в аспирантуру одного из уважаемых кинематографических университетов Нью-Йорка и даже стажировалась в Голливуде.

Анастасия обрела счастье и в личной жизни. Летом 2020 года благодаря посту Ладлены, супруги Фетисова, стало известно о помолвке девушки.

А уже в сентябре красавица вышла замуж за своего возлюбленного.

Ирина, 26 лет (дочь Андрея Фетисова)

А знаете ли вы, что в баскетбол страстно влюблен не только отец нашей героини (Андрей Фетисов в прошлом профессиональный баскетболист, а ныне — президент баскетбольного клуба «Спартак» ), но и мама? Оказывается, и мама нашей героини в юные годы играла в баскетбол на высоком уровне.

ФК «Зенит»/ Visualrian.ru

Разумеется, дочь спортсменов попробовала свои силы в этом виде спорта (благо у Ирины впечатляющий рост — 192 см), но ее любимый тренер уехала жить в другую страну… А потом дочь Андрея Фетисова оказалась в спартаковском волейбольном интернате.

Продолжение истории известно всем любителям большого спорта — в 2015 году девушка закрепилась в сборной России, стала чемпионкой Европы и лучшей блокирующей в финале Гран-при! И при этом в одном из интервью Ирина признавалась, что помимо волейбола хотела бы быть пилотом или архитектором.