Вакцинацию спортсменов могут начать в марте

«Спортсмены сборных команд России готовятся к вакцинации. В декабре мы провели большое совещание с ФМБА, Олимпийским комитетом России, общероссийскими спортивными федерациями, главами тренерских штабов. Было принято решение, что мы приступаем к вакцинации. Естественно, она будет добровольной для каждого спортсмена», — заявил Морозов в эфире «Россия 24».