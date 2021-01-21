Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается отменять Олимпийские игры в Токио в 2021 году, сообщил представитель организации Ричард Паунд

Тем не менее, в связи с продолжающейся пандемией коронавируса, вполне вероятно, что зрители на игры допущены не будут, передаёт Kyodo.

Паунд отметил, что игры со зрителями — это «приятно», но «не обязательно». Поэтому целесообразней, исходя из текущей ситуации по коронавирусу, провести Олимпиаду без зрителей.

Ранее министр административной и нормативной реформы Японии Таро Коно допустил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены. По его словам, в данной ситуации возможны все сценарии. Однако это заявление противоречит позиции других официальных лиц страны, подчёркивающих, что Олимпиада обязательно состоится.