В МОК исключили возможность отмены Олимпиады в Токио 

Ричард Паунд. Олимпийские игры, которые должны пройти летом в Токио , отменять не будут, но туда могут не пустить иностранных болельщиков, заявил в интервью агентству Киодо член МОК

"МОК не намерен отменять Олимпиаду. Нет причин для того, чтобы ее не проводить", — сказал старейший член Международного олимпийского комитета.

В то же время Паунд поддержал идею провести Игры без иностранных зрителей, назвав ее "безусловно, одним из вариантов выбора". Он также не исключил, что в случае необходимости эстафету Олимпийского огня, которая должна начаться 25 марта в Фукусиме , отменят.

"Если будет сочтено, что риск слишком высок, ее масштаб всегда можно сократить, а если будет нужно — то и отменить", — подчеркнул член МОК.

Паунд высказал мнение, что окончательное решение о проведении или непроведении Олимпиады может быть принято не в марте, как планировалось, а позже. "Март — это конец зимы и это плохой сезон с точки зрения распространения вирусных заболеваний. А в апреле и мае будет лучше. Это вызывает надежду", — пояснил он.

По его мнению, результаты опросов общественного мнения в Японии , согласно которым за проведение Олимпиады выступает менее 20% жителей страны, связаны с недостаточной работой властей страны с населением.

Паунд также пояснил свое раннее высказывание, в котором он выразил пессимистичный взгляд на проведение Олимпиады в Токио этим летом: "Когда меня спросили, можно ли гарантировать проведение Олимпиады, я ответил, что гарантировать не может никто".

МОК и оргкомитет Игр в Токио в конце марта прошлого года объявили о переносе летней Олимпиады на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры должны пройти с 23 июля по 8 августа 2021 года.