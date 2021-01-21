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«Успокоилась и нырнула». Россиянка в купальнике устроила рекордный заплыв подо льдом 

Чемпионат.com 3 часа назад
Россиянка установила мировой рекорд по плаванию подо льдом
Фото: Instagram
Екатерина Некрасова установила мировой рекорд по плаванию в ледяной воде. Ей не понадобились даже ласты. Потрясающе!
Москвичка Екатерина Некрасова установила удивительный мировой рекорд на озере Байкал. Она проплыла подо льдом в обычном купальнике 85 метров. Екатерина обошлась без ласт и гидрокостюма, а после заплыва заявила, что следующее достижение — стометровка.
Зачем она вообще это делает?

«Я рядом с лесом живу»

Некрасова увлеклась плаванием в ледяной воде после прочтения книги. «Всё началось с того, что я прочитала книгу Порфирия Иванова „Детка“ — она меня и замотивировала. Я живу рядом с лесом, там есть несколько прорубей — мне не лень добежать до них и искупаться», — поделилась Некрасова в интервью РИАМО.
Сначала просто купалась, а затем начала плавать определённые дистанции. Прошла специальную школу закаливания, развивала холодовую выносливость. Сначала Некрасова плавала по воде, хоть и ледяной. На соревнованиях в Мурманске проплыла километр за 22 минуты в одном купальнике. А затем увлеклась подводным (вернее даже — подлёдным) плаванием, стала тренировать умение задерживать дыхание. Так и замахнулась на мировой рекорд среди женщин, который составлял 70 метров.

«Страха не чувствовала вообще»

Чтобы проплыть такое расстояние под водой, необходимо более минуты. И всё это время человек находится подо льдом. В случае с Екатериной Некрасовой — под 25-сантиметровой толщей льда озера Байкал. Для установления рекорда во льду были сделаны проруби через определённое расстояние — это ледяная вода, с потенциальным рекордсменом и сопровождающими может случиться, что угодно. https://www.championat.com/video/223679/ Также на специальных крепежах была натянута верёвка, чтобы спортсменка не сбилась с курса. Вот только попытку установления рекорда пришлось перенести на день, так как в запланированное число дул страшный ветер, который мешал даже закалённым людям. Некрасова всё сделала чётко: в одну прорубь нырнула, в другую — вынырнула, проплыв подо льдом 85 метров. Потрясающе! Температура воздуха опустилась в день рекорда на 22 градуса ниже нуля, температура воды была близка к замерзанию — всего +0,02 градуса.
«Страха я не чувствовала вообще — меня сложно напугать. Было лишь предсоревновательное волнение и опасение, что заплыв может пройти не так из-за погоды, но всё обошлось. Когда я зашла в воду, то сразу успокоилась и спокойно нырнула», — рассказала новая рекордсменка. Её сопровождал фридайвер Дмитрий Соколов, который плыл в гидрокостюме и ластах и страховал спортсменку, а также снял весь заплыв на камеру. Удивительно, но он на всё время съёмки тоже задержал дыхание, как и Екатерина Некрасова.

Следующая цель — стометровка

Страховка в таких случаях просто необходима, так как существует большой риск потерять сознание от недостатка кислорода. Обычно это несколько человек, один из которых сопровождает участника заплыва, а остальные дежурят в гидрокостюмах возле прорубей. Как рассказала Некрасова, сознание подо льдом она никогда не теряла, а вот под водой в бассейне такое случалось.
К установлению рекорда она готовилась четыре месяца. Но зачем? «Я знала, что женщины ставят рекорд Гиннеcса, ныряя под лёд. Несколько лет назад мне удалось проплыть 50 метров, это не показалось сложным. И загорелась этой идеей, ведь я решительный человек», — объяснила Екатерина. Её следующая цель — проплыть 100 метров. Наверняка, она это сделает. Разве может что-то остановить женщину, которая бегает по 100 км, участвует в триатлонах и проходит на лыжах по 50 км?
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Летние виды спорта , Статьи , Екатерина Некрасова , Дмитрий Соколов , РИАМО
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