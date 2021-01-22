СМИ: в Японии решились на отмену Олимпиады 

Японское правительство пришло к выводу, что Олимпийские игры-2021 в Токио придется отменить из-за коронавируса. Об этом пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного члена правящей коалиции.

Власти страны намерены обеспечить проведение Игр в Токио в 2032 году, заявил чиновник.

По словам собеседника газеты, все согласны с тем, что Игры, отложенные на год, обречены. Сейчас цель японских чиновников состоит в том, чтобы «сохранить лицо», объявляя об отмене Олимпиады.

«Никто не хочет говорить об этом первым, но все согласны с тем, что это [проведение Игр в 2021-м — прим.ред] слишком сложно», — завил источник.

Как писал «Рамблер», из-за пандемии Олимпийские игры в Токио перенесли на год — с лета 2020-го на лето 2021 года

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорился об отсрочке проведения Игр с президентом Международного олимпийского комитета (МОК) Томасом Бахом . Премьер подчеркивал, что лето 2021 года — «самый поздний» срок, на который может быть отложена Олимпиада.

В декабре 2020-го на фоне роста заболеваемости коронавирусом появились слухи об отмене ОИ.

В беседе с Kyodo Бах выразил уверенность, что Игры в Токио состоятся этим летом. По его словам, «плана Б» у МОК нет.

Бах намекнул на возможность сокращения количества зрителей, заявив, что МОК должен быть «гибким», чтобы защитить жизни людей.