Агапитов выдвинут на пост вице-президента Международной федерации тяжелой атлетики 

Исполком Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) принял решение о выдвижении руководителя организации Максима Агапитова на пост вице-президента и в члены исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF). Об этом Агапитов сообщил ТАСС.

Выборы руководства IWF должны пройти 27 марта на конгрессе организации в Стамбуле.

"Наши представители будут кандидатами и в исполком IWF, и во все комитеты. Такое решение исполкома ФТАР. Максим Агапитов — в члены исполкома IWF и на пост вице-президента, Александр Кишкин — в технический комитет, Владимир Сафонов — в тренерский комитет, Сергей Серебряков — в медицинский", — сказал собеседник ТАСС.

Агапитову 50 лет, он возглавляет ФТАР с 2016 года. В мае 2017 года был избран в исполком Международной федерации тяжелой атлетики.

"ФТАР за прошедшие четыре года проделала огромную работу. Реформы в управлении, анализ ошибок и принятые меры в антидопинговой работе привели к положительным результатам. Скандалы, связанные с допингом в отечественной тяжелой атлетике, остались в прошлом. Мы стали наконец положительным примером для многих национальных федераций по всему миру", — добавил глава федерации.

"Сейчас самое важное взять пример с ФТАР и использовать ее опыт последних лет. Необходимо избрать сильный рабочий исполком, там должны быть люди, способные защищать наш спорт и чистых спортсменов! ФТАР продемонстрировала в отличии от многих не на словах, а на деле и то, и другое перед лицом всего мирового сообщества. Это не вызывает ни у кого сомнений", — подчеркнул собеседник ТАСС.