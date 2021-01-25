Есть ощущение, что тема гендерного (не-) равенства будет актуальна еще несколько десятков лет. Касается это и спорта, где все еще есть «чисто мужские» и «чисто женские» виды. Но прогресс не стоит на месте, мы уже не удивляемся тому, что в синхронном плавании есть смешанные дуэты. А еще в последние годы набирает популярность… мужская художественная гимнастика, хотя казалось, что здесь мужчинам точно делать нечего.

В мире разделяют испанскую и японскую школы мужской художественной гимнастики. Испанская — почти полное копирование женской художки (начиная от костюмов, заканчивая предметами и движениями), японская же основана на восточных единоборствах, насыщена акробатикой и элементами спортивной гимнастики.

Россия придерживается именно японской школы, причем у нас уже есть крупные успехи: в 2005 году Александр Буклов стал трехкратным чемпионом мира.

А в эти дни в рамках первенства России впервые в истории проходят соревнования в художественной гимнастике среди юношей. Насколько это хорошая затея, мнения разделились.