Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением провести предстоящие летние Олимпийские игры вместо Токио.
Как сообщает Yahoo, Патронис в своём письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, предложил рассмотреть возможность переноса Игр 2021 года из Токио во Флориду, отметив что штат обладает всем необходимым для проведения соревнований, что что даже во время пандемии в штате были разрешены спортивные мероприятия.
Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио.