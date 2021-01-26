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Матч-центр
19 января

Испанская Примера

3 из 3
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Вальядолид
Вальядолид
2 2
Эльче Эльче
Кадис
Кадис
2 2
Леванте Леванте
Алавес
Алавес
1 2
Севилья Севилья
19 января

Бундеслига

3 из 4
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Боруссия М
Боруссия М
1 0
Вердер Вердер
Герта
Герта
0 3
Хоффенхайм Хоффенхайм
Майнц
Майнц
0 2
Вольфсбург Вольфсбург
19 января

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Лестер Сити
Лестер Сити
2 0
Челси Челси
20 января

Испанская Примера

3 из 3
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Хетафе
Хетафе
1 0
Уэска Уэска
Бетис
Бетис
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Сельта Сельта
Вильярреал
Вильярреал
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Гранада Гранада
20 января

Бундеслига

3 из 5
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Шальке-04
Шальке-04
1 2
Кёльн Кёльн
Фрайбург
Фрайбург
2 2
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
Арминия
Арминия
3 0
Штутгарт Штутгарт
20 января

Английская Премьер-лига

3 из 3
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Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
×
Саутгемптон Саутгемптон
Манчестер Сити
Манчестер Сити
2 0
Астон Вилла Астон Вилла
Фулхэм
Фулхэм
1 2
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
21 января

Испанская Примера

2 из 2
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Валенсия
Валенсия
1 1
Осасуна Осасуна
Эйбар
Эйбар
1 2
Атлетико М Атлетико М
21 января

Английская Премьер-лига

1 из 1
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Ливерпуль
Ливерпуль
0 1
Бёрнли Бёрнли
22 января

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
2 2
Вальядолид Вальядолид
22 января

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1 из 1
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Боруссия М
Боруссия М
4 2
Боруссия Д Боруссия Д
23 января

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3 из 4
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Уэска
0 0
Вильярреал Вильярреал
Севилья
Севилья
3 0
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Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
2 2
Бетис Бетис
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Фрайбург
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Аугсбург
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Унион Унион
Байер
Байер
0 1
Вольфсбург Вольфсбург
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Астон Вилла
2 0
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Осасуна
Осасуна
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Барселона Барселона
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Сельта
1 1
Эйбар Эйбар
24 января

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2 из 2
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Шальке-04
Шальке-04
0 4
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Хоффенхайм
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1 из 1
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Атлетик Б
Атлетик Б
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Хетафе Хетафе
26 января

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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
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Саутгемптон
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Челси
Челси
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Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув Альбион
22:30
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Тоттенхэм Хотспур
23:00
Ливерпуль Ливерпуль
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Вальядолид
Вальядолид
23:00
Уэска Уэска
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Штутгарт
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Майнц Майнц
30 января

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Эйбар
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16:00
Севилья Севилья
Реал Мадрид
Реал Мадрид
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Леванте Леванте
Валенсия
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30 января

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Боруссия Д
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Бавария
Бавария
17:30
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Айнтрахт Ф
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
18:00
Фулхэм Фулхэм
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Кристал Пэлас
18:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
31 января

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Хетафе
16:00
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Кадис
Кадис
18:15
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Фрайбург Фрайбург
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Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
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Ливерпуль Ливерпуль
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Бетис
Бетис
23:00
Осасуна Осасуна
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Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
21:00
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
21:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ньюкасл Юнайтед
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Кристал Пэлас Кристал Пэлас

Власти Флориды хотят провести Олимпиаду вместо Токио 

RT на русском и ещё 5 21 минуту назад
Глава финансового управления американского штата Флорида Джимми Патронис обратился в Международный олимпийский комитет (МОК) с предложением провести предстоящие летние Олимпийские игры вместо Токио.
Как сообщает Yahoo, Патронис в своём письме, адресованном главе МОК Томасу Баху, предложил рассмотреть возможность переноса Игр 2021 года из Токио во Флориду, отметив что штат обладает всем необходимым для проведения соревнований, что что даже во время пандемии в штате были разрешены спортивные мероприятия.
Перенесённая из-за коронавирусной инфекции с 2020 на 2021 год Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа.
Ранее Томас Бах заявил, что МОК готовится к различным сценариям проведения Олимпиады в Токио.
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Летние виды спорта , Видео , Томас Бах
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