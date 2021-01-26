Солдатова впервые рассказала подробности об инциденте с госпитализацией 

"На самом деле, я смутно это все помню, потому что я была тогда в шоке от того, что со мной произошло. Я действительно просто поранилась на кухне, но не обратила на это внимания. Собрала вещи, — я тогда как раз ехала к Анне Вячеславовне на тренировку, мы репетировали гала-концерт перед Гран-при, — выхожу такая с хорошим настроением, смотрю — надо обработать рану, заклеить, потому что я вообще ничего не сделала, а я же еду в зал, на тренировку, где ковер, где ворсинки, а вдруг грязь, не дай бог. Зашла в аптеку, попросила пластырь, перекись и так далее. А я живу напротив Морозовской больницы, и аптека, соответственно, рядом, и мне говорят: «Вы можете просто зайти, вам там все обработают», — рассказала Солдатова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.