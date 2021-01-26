Солдатова впервые рассказала подробности об инциденте с госпитализацией 

"На самом деле, я смутно это все помню, потому что я была тогда в шоке от того, что со мной произошло. Я действительно просто поранилась на кухне, но не обратила на это внимания. Собрала вещи, — я тогда как раз ехала к Анне Вячеславовне на тренировку, мы репетировали гала-концерт перед Гран-при, — выхожу такая с хорошим настроением, смотрю — надо обработать рану, заклеить, потому что я вообще ничего не сделала, а я же еду в зал, на тренировку, где ковер, где ворсинки, а вдруг грязь, не дай бог. Зашла в аптеку, попросила пластырь, перекись и так далее. А я живу напротив Морозовской больницы, и аптека, соответственно, рядом, и мне говорят: «Вы можете просто зайти, вам там все обработают», — рассказала Солдатова в интервью Василию Конову на YouTube-канале KonOff.
"И вот это было наихудшим моим решением (смеется). Потому что, с одной стороны, как я думала: я молодец, я ответственный человек, я обработаю, я заклею, чтобы никакого заражения не было. И я такая гордая, довольная, иду с сумкой спортивной (смеется). Захожу — и все. Меня в прямом смысле слова чуть ли не повязали, куда-то везут, и с того момента я просто в таком состоянии ступора была: «Что?! Я, вообще-то, ехала в зал. Где я сейчас?» Ну и потом попала в ту больницу, была там день. Это на всю жизнь, конечно (смеется)", — добавила гимнастка.