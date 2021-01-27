Финский город Салла, расположенный недалеко от полярного круга, планирует подать заявку на проведение летних Олимпийских игр 2032 года, чтобы привлечь внимание к проблеме глобального потепления, сообщает агентство Рейтер.

Мэр небольшого городка, где температура воздуха достигает -50°С, Эркки Парккинен признал, что это "сумасшедшая идея", но у нее есть серьезное послание.

"Наше намерение здесь ясное: мы хотим сохранить Саллу такой, какая она есть. Поэтому возникла эта безумная идея: провести летние Игры в одном из самых холодных городов на планете", — сказал Парккинен.

"Если мы будем стоять в стороне и ничего не делать, позволив глобальному потеплению одержать победу, мы потеряем нашу уникальность, и город, который мы любим, — как и многие другие города во всем мире — перестанет существовать в том виде, в каком мы его знаем, — отметил мэр. — Наше лето становится все теплее и теплее, а зимы — короче и короче. Нам нужно, чтобы Салла оставалась холодной и снежной".

Заявка Саллы на проведение ОИ-2032 на данный момент включает в себя официальный сайт, логотип, талисман, униформу, товары и рекламные мероприятия.