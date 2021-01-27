Бах раскритиковал сообщения об отмене Олимпиады в Токио 

"Все спекуляции бьют по спортсменам, которые готовятся в условиях ограничений к Олимпийским играм, — сказал Бах. — Сейчас появляется много спекуляции об отмене, о плане "Б", есть даже сообщения о переносе на 2032 год. Что ж, удачи, попробуйте обсудить это со спортсменом, который готовится к предстоящим Играм. Говорят и о предложении перенести Игры в другой город".