МОК ответил на вопрос о присутствии зрителей на Олимпиаде в Токио 

Решения о присутствии зрителей на летней Олимпиаде-2020 в Токио, которая из-за коронавируса была перенесена на лето 2021 года, пока не принято. Об этом сообщил резидент Международного олимпийского комитета Томас Бах.

Он не смог дать определенного ответа на вопрос, может ли МОК обещать, что соревнования пройдут в присутствии зрителей. Томас Бах заявил, что хотел бы видеть болельщиков на Играх в Токио.

— Если это не будет возможно, то мы сконцентрируемся на том, чтобы безопасность для здоровья людей на Играх была нашим главным приоритетом, — цитирует Баха Интерфакс.

Напомним, Олимпийские игры изначально должны были проводиться в период с 24 июля по 9 августа 2020 года, однако COVID-19 нарушил эти планы. В этой связи соревнования перенесли на год, их планируют провести в период с 23 июля по 8 августа 2021 года, сохранив при этом прежнее название Игр — «Токио-2020».