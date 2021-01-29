Будапешт примет ЧЕ 2024 года по художественной гимнастике

Чемпионат Европы 2024 года по художественной гимнастике пройдет в Будапеште. Об этом сообщает пресс-служба Европейского гимнастического союза (UEG).

Чемпионаты Европы по художественной гимнастике проходят ежегодно, первый турнир состоялся в 1978 году. В 2020 году соревнования принял Киев, сборная России пропустила турнир в целях безопасности из-за пандемии коронавируса. В 2021 году чемпионат Европы должен пройти в Варне (Болгария), в 2022-м — в Тель-Авиве (Израиль), в 2023-м — в Москве.

Европейское первенство трижды проходило в России: в Москве в 2005 и 2006 годах, а также в Нижнем Новгороде в 2012 году. Столица Венгрии принимала соревнования в 1999 и 2017 годах.