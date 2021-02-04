Глава МОК отправил приглашения на Олимпиаду в Пекине

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в четверг в видеообращении официально пригласил национальные олимпийские комитеты (НОК) восьми стран и их спортсменов принять участие в зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине, сообщается на сайте МОК

Помимо НОК Китая приглашения на Игры-2022 за год до их начала получили Греция как страна-родоначальница Игр, Япония (хозяйка Олимпиады-2020 в Токио), Франция (хозяйка Игр-2024 в Париже), Италия (хозяйка Олимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д'Ампеццо), США (хозяева Игр-2028 в Лос-Анджелесе), а также НОК Австралии и Нигерии, которые направили на прошлую зимнюю Олимпиаду самые многочисленные делегации из Океании и Африки соответственно.

Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине 4-20 февраля.