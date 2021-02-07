Треть японцев выступили против Олимпиады в Токио

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31 января

Испанская Примера

3 из 4
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Хетафе
Хетафе
0 0
Алавес Алавес
Кадис
Кадис
2 4
Атлетико М Атлетико М
Гранада
Гранада
0 0
Сельта Сельта
31 января

Бундеслига

2 из 2
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Кёльн
Кёльн
3 1
Арминия Арминия
Вольфсбург
Вольфсбург
3 0
Фрайбург Фрайбург
31 января

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Челси
Челси
2 0
Бёрнли Бёрнли
Лестер Сити
Лестер Сити
1 3
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
1 3
Ливерпуль Ливерпуль
1 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
1 0
Осасуна Осасуна
2 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
2 1
Арсенал Арсенал
Шеффилд Юнайтед
Шеффилд Юнайтед
2 1
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Манчестер Юнайтед
Манчестер Юнайтед
9 0
Саутгемптон Саутгемптон
3 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 5
Все матчи
Фулхэм
Фулхэм
0 2
Лестер Сити Лестер Сити
Бёрнли
Бёрнли
0 2
Манчестер Сити Манчестер Сити
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
1 2
Эвертон Эвертон
4 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
0 1
Челси Челси
5 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Алавес
Алавес
1 0
Вальядолид Вальядолид
5 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Герта
Герта
0 1
Бавария Бавария
6 февраля

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3 из 4
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Леванте
2 2
Гранада Гранада
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Уэска
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Реал Мадрид Реал Мадрид
Эльче
Эльче
2 2
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Фрайбург
2 1
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Шальке-04
Шальке-04
0 3
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Байер
Байер
5 2
Штутгарт Штутгарт
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Английская Премьер-лига

3 из 5
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Астон Вилла
1 0
Арсенал Арсенал
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Бёрнли
1 1
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Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед
3 2
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Реал Сосьедад
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Атлетик Б
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Валенсия Валенсия
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Бетис
1 0
Барселона Барселона
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2 из 2
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Хоффенхайм
Хоффенхайм
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Арминия
Арминия
×
Вердер Вердер
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3 из 4
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Лидс Юнайтед
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23:00
Эльче Эльче
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РБ Лейпциг
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Эйбар
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Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
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Вест Хэм Юнайтед
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Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
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Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед

Более трети жителей Японии выступают против Олимпиады в Токио 

News.ru 8 часов назад
Треть японцев выступили против Олимпиады в Токио
Фото: Reuters
35% жителей Японии считают правильным отменить Олимпийские игры в Токио. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса.
47% граждан считают, что спортивное мероприятие нужно перенести на другие даты, сообщает агентство Kyodo.
Олимпиада в Токио должна была пройти в 2020 году, но её перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции. На этой неделе в японских СМИ появилась информация, что власти могут вообще отменить спортивное мероприятия. Позже в правительстве опровергли эту информацию.
Ранее журналисты Times написали, что власти Японии считают, что Олимпиаду нужно отменить. Якобы чиновники пытаются придумать, как «не потерять лицо».
Как писал NEWS.ru, глава организационного комитета Олимпиады в Токио Есиро Мори оказался в центре сексистского скандала. Он заявил, что увеличение женщин в различных спорткомитетах и федерациях сказывается на времени проведения заседаний, поскольку представительницы слабого пола слишком болтливы. Неизвестно, насколько это соответствует действительности, но в социальных сетях не оценили откровенность спортивного чиновника. Японцы потребовали отставки Мори.
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Летние виды спорта , Газета The Times
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