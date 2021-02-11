Глава оргкомитета ОИ-2021 Мори уйдет в отставку

Глава оргкомитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори намерен уйти в отставку из-за скандала после его высказывания о женщинах, сообщает агентство Киодо со ссылкой на источники.

Причиной послужили атаки на него со стороны общественности после того, как на одном из совещаний он завил, что если увеличить число женщин на заседаниях, то на обсуждения уйдет больше времени. Такое заявление было рассмотрено многими как сексистское.

Атаки на 83-летнего экс-премьера Японии Мори не прекратились даже после того, как он публично раскаялся в сказанном.

Олимпиада была перенесена с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Игры пройдут с 23 июля по 8 августа.