СМИ: Кавабути отказался менять Мори на посту главы оргкомитета «Токио-2020» 

Бывший глава Японской футбольной ассоциации (JFA), мэр олимпийской деревни Сабуро Кавабути в последний момент отказался занимать должность руководителя оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио, с которой из-за скандала уходит в отставку Ёсиро Мори. Об этом сообщает телерадиокомпания NHK

Напомним, что Ёсиро Мори третьего февраля на заседании попечительского совета Японского олимпийского комитета (JOC) увязал количество женщин в составе спортивных комитетов и федераций с продолжительностью совещаний в этих органах. По его мнению, если одна женщина высказывает свою точку зрения по какому-либо вопросу, то и другая считает долгом выступить.

После этого замечания Мори подвергся резкой критике в соцсетях. Пользователи интернета назвали его заявление сексистким и призвали уважать гендерное равенство. Волна недовольства стремительно переместилась в публичную сферу и сделала смещение спортивного функционера с должности неизбежным. С осуждением его слов выступили премьер-министр страны Ёсихидэ Суга, министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото, губернатор Токио Юрико Коикэ, а также ряд парламентариев.

Негативно на фразу главы оргкомитета Игр отреагировали японские волонтеры, которые стали массово отказываться от работы на турнире, а также компании-спонсоры состязаний.

В свою очередь в Международном олимпийском комитете (МОК) также заявили о неприемлемости слов Мори, подчеркнув, что его ремарка не отвечает духу олимпизма.

Ожидается, что Ёсиро Мори официально объявит о своем уходе в течение сегодняшнего дня на заседании исполкома оргкомитета «Токио-2020».