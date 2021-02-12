Глава оргкомитета Игр-2020 покинул пост из-за сексистского заявления

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио — 2020 Ёсиро Мори принял решение подать в отставку. Это связно со скандалом, который разгорелся в начале февраля из-за его сексистского заявления.

Глава организационного комитета Олимпийских игр в Токио Ёсиро Мори принял решение подать в отставку со своего поста из-за скандала, разразившегося на фоне его сексистских высказываний. Об этом объявил сам Мори во время заседания исполнительного совета оргкомитета «Токио-2020».

«С сегодняшнего дня я ухожу в отставку со своего поста. Я принес большие неудобства своими неподобающими высказываниями. Я не должен быть помехой для подготовки к Олимпиаде», — заявил чиновник.

Напомним, гневную реакцию публики вызвало заявление Мори, которое касалось увеличения числа женщин в спортивных комитетах и федерациях. По его мнению, это приводит к тому, что заседания начинают затягиваться, потому что каждая присутствующая женщина якобы хочет высказаться из чувства конкуренции и при этом говорит очень долго. Слова главы оргкомитета тут же были подвернуты осуждению со стороны мировой общественности, а Международный олимпийский комитет (МОК) подчеркнул, что в оргкомитете Игр должны придерживаться идеи равноправия.

Ряд политиков и спонсоров Олимпийских игр также резко осудили высказывание Мори. Около 500 волонтеров, которые должны были помогать на Олимпиаде, отказались от работы. Протест высказали и несколько участников эстафеты олимпийского огня. Чуть позднее Мори принес извинения, однако это не возымело эффекта, поэтому глава организационного комитета был вынужден подать в отставку.

Глава МОК Томас Бах , комментируя уход Мори, поблагодарил его за продолжительную совместную работу, которая длилась с 2014 года, но все же отметил, что Международный олимпийский комитет поддерживает его решение.

«МОК полностью уважает решение Мори уйти в отставку и понимает причины этого. В то же время мы хотели бы поблагодарить его за выдающийся вклад в организацию перенесенных Олимпийских и Паралимпийских игр — 2020 в Токио в течение последних лет, Мори помог сделать Токио самым подготовленным олимпийским городом.

МОК продолжит работать рука об руку с его преемником, чтобы обеспечить безопасность и надежность Олимпийских игр в 2021 году», — заявил Бах.

Теперь возникла необходимость выбрать нового главу оргкомитета Олимпиады. Для этого будет создана специальная комиссия. Основным претендентом на пост является министр по делам Олимпиады и Паралимпиады Сэйко Хасимото. Сообщалось также, что мэр Олимпийской деревни Сабуро Кавабути выразил готовность занять пост Мори, однако японские СМИ информируют, что его кандидатура не будет рассматриваться.

Генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муто, говоря о предстоящих выборах, отметил, что процесс обсуждения кандидатур будет «прозрачным», а в состав совета «почти поровну вошли как мужчины, так и женщины».

«МОК приветствует решение о равном гендерном представительстве — в том числе среди спортсменов и в совете — а также приверженности прозрачности. Это полностью соответствует «Олимпийской повестке — 2020», стратегической дорожной карте МОК. Кроме того, МОК приветствует желание увеличить число женщин-членов исполнительного совета «Токио-2020» и план создания группы по содействию гендерному равенству в рамках оргкомитета», — указано в заявлении Международного олимпийского комитета.

Олимпийские игры в Токио должны были состояться с 24 июля по 9 августа в 2020 году, однако было принято решение о переносе из-за пандемии коронавирусной инфекции. Новые даты Олимпиады — с 23 июля по 8 августа 2021 года. Паралимпийские игры пройдут с 24 августа по 5 сентября. Примечательно, что некоторое время назад появилась информация, согласно которой Игры вновь могут быть отменены, однако позднее эти данные, появившиеся в японских СМИ, были опровергнуты.