Умер олимпийский чемпион Юрий Власов

Матч-центр
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Матч-центр
7 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
4 1
Кадис Кадис
Атлетик Б
Атлетик Б
1 1
Валенсия Валенсия
Осасуна
Осасуна
2 1
Эйбар Эйбар
7 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Хоффенхайм
Хоффенхайм
1 3
Айнтрахт Ф Айнтрахт Ф
7 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Тоттенхэм Хотспур
Тоттенхэм Хотспур
2 0
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
0 0
Лестер Сити Лестер Сити
Ливерпуль
Ливерпуль
1 4
Манчестер Сити Манчестер Сити
8 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Атлетико М
Атлетико М
2 2
Сельта Сельта
8 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Лидс Юнайтед
Лидс Юнайтед
2 0
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
9 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Реал Мадрид
Реал Мадрид
2 0
Хетафе Хетафе
12 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Сельта
Сельта
3 1
Эльче Эльче
12 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
РБ Лейпциг
РБ Лейпциг
2 1
Аугсбург Аугсбург
13 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Гранада
Гранада
1 2
Атлетико М Атлетико М
Севилья
Севилья
1 0
Уэска Уэска
Эйбар
Эйбар
1 1
Вальядолид Вальядолид
13 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Байер
Байер
2 2
Майнц Майнц
Боруссия Д
Боруссия Д
2 2
Хоффенхайм Хоффенхайм
Вердер
Вердер
0 0
Фрайбург Фрайбург
13 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Лестер Сити
Лестер Сити
3 1
Ливерпуль Ливерпуль
Кристал Пэлас
Кристал Пэлас
0 3
Бёрнли Бёрнли
Манчестер Сити
Манчестер Сити
3 0
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
14 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Хетафе
Хетафе
16:00
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Реал Мадрид
Реал Мадрид
18:15
Валенсия Валенсия
Леванте
Леванте
20:30
Осасуна Осасуна
14 февраля

Бундеслига

2 из 2
Все матчи
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Кёльн Кёльн
Вольфсбург
Вольфсбург
20:00
Боруссия М Боруссия М
14 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:00
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
Вест Бромвич Альбион
Вест Бромвич Альбион
17:00
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
Арсенал
Арсенал
19:30
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
15 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Кадис
Кадис
23:00
Атлетик Б Атлетик Б
15 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Бавария
Бавария
22:30
Арминия Арминия
15 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
21:00
Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед
Челси
Челси
23:00
Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед
17 февраля

Испанская Примера

1 из 1
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Леванте
Леванте
21:00
Атлетико М Атлетико М
17 февраля

Английская Премьер-лига

2 из 2
Все матчи
Бёрнли
Бёрнли
21:00
Фулхэм Фулхэм
Эвертон
Эвертон
23:15
Манчестер Сити Манчестер Сити
19 февраля

Испанская Примера

1 из 1
Все матчи
Бетис
Бетис
23:00
Хетафе Хетафе
19 февраля

Бундеслига

1 из 1
Все матчи
Арминия
Арминия
22:30
Вольфсбург Вольфсбург
19 февраля

Английская Премьер-лига

1 из 1
Все матчи
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон
23:00
Лидс Юнайтед Лидс Юнайтед
20 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Эльче
Эльче
16:00
Эйбар Эйбар
Атлетико М
Атлетико М
18:15
Леванте Леванте
Валенсия
Валенсия
20:30
Сельта Сельта
20 февраля

Бундеслига

3 из 5
Все матчи
Кёльн
Кёльн
17:30
Штутгарт Штутгарт
Айнтрахт Ф
Айнтрахт Ф
17:30
Бавария Бавария
Фрайбург
Фрайбург
17:30
Унион Унион
20 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Саутгемптон
Саутгемптон
15:30
Челси Челси
Бёрнли
Бёрнли
18:00
Вест Бромвич Альбион Вест Бромвич Альбион
Ливерпуль
Ливерпуль
20:30
Эвертон Эвертон
21 февраля

Испанская Примера

3 из 4
Все матчи
Барселона
Барселона
16:00
Кадис Кадис
Реал Сосьедад
Реал Сосьедад
18:15
Алавес Алавес
Уэска
Уэска
20:30
Гранада Гранада
21 февраля

Бундеслига

3 из 3
Все матчи
Аугсбург
Аугсбург
15:30
Байер Байер
Герта
Герта
17:30
РБ Лейпциг РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоффенхайм
20:00
Вердер Вердер
21 февраля

Английская Премьер-лига

3 из 4
Все матчи
Вест Хэм Юнайтед
Вест Хэм Юнайтед
15:00
Тоттенхэм Хотспур Тоттенхэм Хотспур
Астон Вилла
Астон Вилла
17:00
Лестер Сити Лестер Сити
Арсенал
Арсенал
19:30
Манчестер Сити Манчестер Сити

Умер олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Юрий Власов 

ТАСС и ещё 32 7 часов назад
Умер олимпийский чемпион Юрий Власов
Фото: ТАСС
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Кишкин.

"Это трагическое событие произошло сегодня. Федерация тяжелой атлетики России выражает глубочайшие соболезнования семье", — сказал Кишкин.

"Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время — ни простудными заболеваниями, ни ковидом", — добавил Кишкин.
На счету Власова серебро игр 1964 года, четыре золотые медали чемпионатов мира и шесть побед на континентальных первенствах. Несколько раз за свою карьеру он устанавливал мировые рекорды.
На Олимпийских играх 1964 года Власов был знаменосцем делегации СССР. После завершения спортивной карьеры он профессионально занимался литературной деятельностью. С 1985 по 1987 год являлся президентом Федерации тяжелой атлетики СССР. В 1996 году Власов участвовал в выборах президента России.
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Летние виды спорта , Юрий Власов
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