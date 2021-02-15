Украинская гимнастка Валерия Юзьвяк сообщила в своем Instagram, что у нее диагностирована рабдомиосаркома. Стоит отметить, что это злокачественная опухоль, которая развивается из элементов поперечно-полосатой мускулатуры.

"Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Среди вас много добрых и отзывчивых людей. Хочу попросить у вас финансовой помощи. Сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо", — написала спортсменка.