Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью Власова

Американский актер и культурист Арнольд Шварценеггер выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Юрия Власова , сообщает «Москва 24».

Шварценеггер рассказал о своем знакомстве с Власовым в 1961 году и признался, что именно оно послужило стимулом к занятию тяжелой атлетикой.

«Юрий Власов учил нас всех, что «невозможно» — это просто слово. Он был первым человеком, кто поднял 200 килограммов. Он вдохновил меня, когда я молодым атлетом встретил его в 1961 году», — написал актер в Twitter.

Он добавил, что восхищался Власовым не только как спортсменом.

«Власов был не только невероятно сильным, но и очень умным, за что его в спортивной среде в шутку называли «профессор». Он таскал с собой книг больше, чем гирь», — уточнил Шварценеггер.

Актер также передал слова поддержки близким спортсмена.

«Мои мысли с его семьей», — написал он.

Легендарный спортсмен и олимпийский чемпион Юрий Власов умер утром в субботу, 13 февраля, в возрасте 85 лет.