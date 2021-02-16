Пользователей Twitter восхитили новые олимпийские медали 

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Пользователи Twitter эмоционально высказались по поводу новых олимпийских медалей, фотография которых была опубликована сегодня в официальном аккаунте Игр.

These @Tokyo2020 medals! 😍#Toyko2020Tuesday #Tokyo2020 pic.twitter.com/6aGoFHXTQe— Olympics (@Olympics) February 16, 2021 Как сообщал «Рамблер», ранее Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020-го в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с COVID-19. Планируется, что они пройдут 23 июля — 8 августа.

Сегодня в аккаунте Олимпийских игр появились фото медалей, которые получат победители.

«Это @Tokyo2020 медали!» — гласит надпись к фото.

Она также была дополнена хэштегами — #Toyko2020Tuesday #Tokyo2020.

В комментариях пользователи соцсети восхитились медалями.

«Прекрасно!» — отметил Swadeep Singh.

«Наша цель ясна…», — написал турецкий спортсмен Аликан Кайнар.