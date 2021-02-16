Появилось изображение медалей Олимпийских игр в Токио 

Организаторы летних Олимпийских игр показали изображение медалей, которыми будут награждать победителей. Изображение они опубликовали на официальной странице соревнований в Twitter, сообщает телеканал "360".

На наградах нанесены эмблема игр в Токио и традиционный японский орнамент итимацу. Автором дизайна медалей стал японец Дзюнъити Каваниси. Эти медали уже показывали в 2019 году, но так как соревнования перенесли в связи с пандемией с 2020 на 2021 год, награды решили продемонстрировать еще раз.