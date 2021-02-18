Ефимову захвалили за фото в купальнике 

Пользователи инстаграма похвалили пловчиху Юлию Ефимову за фотографию в купальнике, которую она опубликовала.

Сегодня спортсменка разместила на своей странице в социальной сети снимок, на котором стоит спиной к камере в закрытом купальнике в джакузи, расположенном на открытом воздухе на фоне леса и водоема. В качестве геотега она указала город Биг-Бэр-Лейк в штате Калифорния (Ефимова живет в США).

«Winter vibes in California (зимняя энергетика в Калифорнии. — Прим. ред.). Немного зимнего настроения, но все равно в воде», — написала она в подписи к фото.

Многие пользователи инстаграма прислали в комментариях эмодзи в виде костра. Некоторые похвали купальник Ефимовой, а некоторые другие ее внешность.

В 2018 году, как сообщал «Рамблер», Ефимова рассказала, что ей нравится то, что в Калифорнии солнечно, а бассейн, в котором она занимается, открытый, тогда как в России все грустные, а в бассейнах все серое.