Лидеры G7 поддержали проведение Олимпиады в Токио

«Япония продолжит подготовку в сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК) к безопасной и надежной организации Игр. Все лидеры G7 поддержали намерение Японии, что было отражено в совместном коммюнике», — говорится в заявлении на официальном сайте Министерства иностранных дел Японии.