За время подготовки к ЧМ-2022 умерли 7 тысяч мигрантов

За время подготовки к чемпионату мира 2022 года в Катаре умерли почти семь тысяч рабочих-мигрантов. Об этом сообщает The Guardian. В данный список попали граждане Индии, Бангладеш, Непала, Пакистана и Шри-Ланки.

Отмечается, что реальное число погибших мигрантов значительно выше, так как полученные данные не включают себя информацию о рабочих их Филиппин и Кении, которые в большом количестве работают в Катаре.