Болельщикам разрешат выезд в другие страны на Евро-2020

Медицинский советник УЕФА Даниэль Кох выразил уверенность в том, что Евро-2020 состоится. Также он не исключил, что болельщикам разрешат выезд в другие страны на матчи турнира.

«Нет варианта, при котором чемпионат Европы не состоится, он состоится, — приводит слова Коха Reuters. — Плохого сценария нет, есть реалистичный и лучший из возможных».

По его словам, решение о присутствии зрителей на трибунах будет принято в начале апреля. Также он отметил, что болельщикам могут разрешить выезд в другие страны на матчи, если ситуация с коронавирусом позволит это.

Чемпионат Европы по футбол пройдет 11 июня — 11 июля 2021 года в 12 городах Европы. Турнир должен был состояться в 2020 году, но был перенесен из-за пандемии коронавируса.