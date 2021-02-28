Турнир по дзюдо в Дагестане завершился дракой

Турнир по дзюдо в Каспийске завершился массовой дракой. Видео опубликовано на странице телеканала «РЕН ТВ» в Twitter.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошел на первенстве Северо-Кавказского федерального округа по дзюдо для спортсменов в возрасте до 23 лет во время поединка за выход в финал в весовой категории до 73 килограммов между дагестанцем и представителем Северной Осетии Сарматом Голоевым.

Как заявили в Минспорте Дагестана, словесная перепалка между представителями команд и одним из спортсменов переросла в массовую драку с участием зрителей. Зачинщики потасовки были доставлены в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

В Дагестане чемпионат СКФО по дзюдо среди юниоров закончился массовой дракой pic.twitter.com/4g1dWMkFQT— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) February 27, 2021

Ранее сообщалось, что на бойцовском турнире ACA 118 в Москве произошли массовые беспорядки.