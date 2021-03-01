"Безусловно, мы осуждаем этот инцидент. От лица федерации дзюдо республики, от всех тренеров, участников и судей мы приносим извинения. В настоящее время служебное расследование Федерации дзюдо России продолжается. Тут даже сомнений нет, что спортсмен, который инициировал драку, будет дисквалифицирован, временно или пожизненно — будет известно по итогам расследования", — сказал Джафаров, уточнив, что статус еще одного инициатора драки — спортсмена из Северной Осетии — будет решен позже.
"Нами проводятся оргкомитеты, на которых первостепенное значение уделяется вопросам обеспечения порядка в период проведения спортивных мероприятий. Разъяснительная беседа в преддверии официальных турниров министерства проводится с тренерами и представителями команд, руководством федераций по видам спорта, а также судьями, чтобы исключить возможность повторения подобных ситуаций. Дисквалификации спортивной площадки не будет, Дворец спорта и молодежи имени Али Алиева продолжит принимать соревнования", — добавили в пресс-службе Минспорта Дагестана.