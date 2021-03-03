Олимпийский чемпион Блинов замерз насмерть

Тот отметил, что Блинов ездил из деревни Андреевское в Можайск. Возвращался он домой на такси, однако водитель высадил спортсмена за 500 метров до дома, сославшись на то, что из-за сильного снегопада машина дальше не проедет. Уже на тот момент Блинов чувствовал себя не очень хорошо и не дошел до дома порядка 150 метров, замерзнув насмерть.

Как отмечает газета, в тот же вечер мимо дома Блинова проезжала тренер конноспортивного клуба и заметила человека, буквально ползком перебиравшегося через дорогу. Женщина вызвала скорую, однако приехавшая на вызов бригада никого там не обнаружила.

Блинов пропал 9 февраля. Следующие два дня до него пытались дозвониться представители Федерации конного спорта России (ФКСР), затем его телефон разрядился. Полиция занялась поисками мужчины. В итоге его тело обнаружили только 2 марта возле конюшни.

Блинов является победителем московской Олимпиады в командном троеборье, также он завоевал серебро в индивидуальном зачете. Спортсмен получил звание Заслуженного мастера спорта СССР.