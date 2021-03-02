В Подмосковье обнаружили тело олимпийского чемпиона Александра Блинова 

В Подмосковье нашли мертвым олимпийского чемпиона 1980 года по конному спорту Александра Блинова сообщает ТАСС со ссылкой на Федерацию конного спорта России (ФКСР).

Александр Блинов пропал 9 февраля. Последний раз его видели в деревне Андреевское в Можайском районе. Поиском спортсмена занималась полиция и добровольцы.

Как сообщал «Московский комсомолец», дочь спортсмена говорила, что у ее отца не было проблем со здоровьем, но были проблемы с ногой — он сильно прихрамывал.

2 марта Блинова нашли мертвым недалеко от конюшни в деревне Андреевское.

«От лица Федерации конного спорта России выражаю глубочайшие соболезнования родным и близким покойного», — сказала пресс-секретарь ФКСР Екатерина Зобова.

Как сообщал «Рамблер», Александр Блинов родился в 1954 году. На Олимпийских играх 1980 года он выиграл золото чемпион в командном первенстве в троеборье и завоевал серебряную награду в личных соревнованиях по троеборью.