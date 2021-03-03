Стали известны обстоятельств смерти олимпийского чемпиона Блинова 

Олимпийский чемпион Александр Блинов умер в сугробе, не дойдя до дома 150 метров. Об этом сообщает «Московский комсомолец».
66-летний Блинов, как сообщал «Рамблер», был чемпионом и вице-чемпионом Олимпийских игр 1980 года по конному спорту. 9 февраля 2021-го он пропал без вести. В последний раз его видели в деревне Андреевское Можайского района Московской области — там он жил и работал в конюшне.
Полиция и добровольцы занялись его поиском. Вчера тело спортсмена было обнаружено неподалеку от конюшни в Андреевском.
Друг Блинова Александр Евдокимов рассказал «Московскому комсомольцу», что в день исчезновения спортсмен поехал в Можайск, обналичил деньги в банке, зашел в супермаркет, после чего, находясь «не совсем в хорошем состоянии», вернулся в Андреевское на такси. Водитель высадил его за 500 метров от дома, потому что не мог проехать дальше из-за выпавшего снега. Блинов пошел дальше пешком, но в 150 метрах от дома упал в сугроб и умер.