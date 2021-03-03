Иностранцев не пустят на Олимпиаду в Токио 

Власти Японии готовятся провести Олимпийские и Паралимпийские игры без иностранных зрителей. Об этом сообщает The Mainichi.

В марте, как сообщал «Рамблер», Международный олимпийский комитет и организационный комитет Олимпиады 2020 года в Токио перенесли проведение Игр на год из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Планируется, что они состоятся 23 июля — 8 августа.

Осведомленные собеседники сообщили The Mainichi, что в ходе сегодняшнего обсуждения вопроса о проведении Олимпиады и Паралимпиады японские власти решили, что окончательное решение о том, будут они проводится в присутствии зрителей из-за рубежа или нет, будет принято в течение месяца в сотрудничестве с компетентными организациями, в том числе Международным олимпийским комитетом.

Пока же в свете обеспокоенности общественности распространением коронавирусной инфекции было принято решение о начале подготовки к проведению Игр без присутствия иностранных зрителей.