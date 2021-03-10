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Кадис
Кадис
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Фрайбург
17:30
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Бёрнли
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Шеффилд Юнайтед
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Астон Вилла
20:30
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Глава МОК отверг сомнения в успешности Олимпиады в Токио 

News.ru 10 марта 2021
Глава МОК отверг сомнения в успешности Олимпиады в Токио
Фото: РИА Новости
Причин сомневаться в том, что церемония открытия летней Олимпиады в Токио состоится 23 июля, нет. Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах.
По его словам, японская столица является «самым подготовленным олимпийским городом». Благодаря «огромной решительности и поддержке» всех заинтересованных сторон вопрос сейчас заключается не в том, состоятся ли в принципе Игры, а скорее в том, какими они станут, сказал Бах во время онлайн-сессии МОК.

Мы все согласны с тем, что нам нужно сосредоточиться на самом важном. Это означает, прежде всего, обеспечение того, чтобы соревнования проводились в безопасной, надежной и справедливой среде для всех спортсменов, — цитирует Баха РИА Новости.

Он указал на то, что усилия МОК сосредоточены на борьбе с коронавирусом. В связи с этим совместно с японской стороной идёт разработка комплексных и научно обоснованных методических пособий по противодействию COVID-19.
Летняя Олимпиада в Токио должна пройти с 23 июля по 8 августа. Игры были перенесены с 2020 на 2021 год из-за пандемии коронавируса.
Ранее NEWS.ru писал, что большинство японцев не хотят проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио. Против спортивных мероприятий выступают 58% проведённого опроса. Чтобы снизить напряжённость в обществе, власти Японии решили не пускать в страну иностранных болельщиков.
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