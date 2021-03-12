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Чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге

Вероника Полынина
4 часа назад
В Санкт-Петербурге избили чемпионку города по битбоксу Ольгу Кекс (Пьянову). О произошедшем она рассказала в Instagram.
Чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге
Фото: InstagramInstagram
Девушка сообщила, что на нее напали, повалили на пол и начали бить по всему телу и по голове. После нападения Ольга оказалась в больнице, а затем заявила в полицию об избиении. В полиции выяснилось, что избивший ее человек тоже написал на нее заявление.
По словам певицы, она знает человека, который на нее напал, а также знает, кто стоит за этим избиением.
«Мое самочувствие сейчас неплохое. Мне не поставили пока сотрясений, я буду наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем, смотреть, что с ним происходит. Круто, что я, можно сказать, легко отделалась. Но если мне не станет хуже, избившему меня человеку грозит лишь административная ответственность и штраф от 5 до 30 тысяч рублей», - посетовала Ольга.
Как сообщал «Рамблер», 1 марта в Москве избили музыканта групп «Квартал» и «Машина времени» Александра Дитковского. Он был госпитализирован с переломом лицевой кости со смещением. По словам Дитковского, его избили на парковке возле станции метро «Спортивная» после отказа отдать деньги. Нападавших было трое, и он не смог с ними справиться. Подозреваемых почти сразу задержали. На допросе они заявили, что хотели наказать музыканта за грубость в ответ на их просьбу.
Летние виды спорта,Ольга Кекс,
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