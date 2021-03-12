Чемпионку по битбоксу жестко избили в Петербурге

В Санкт-Петербурге избили чемпионку города по битбоксу Ольгу Кекс (Пьянову). О произошедшем она рассказала в Instagram.

Фото: Instagram Instagram

Девушка сообщила, что на нее напали, повалили на пол и начали бить по всему телу и по голове. После нападения Ольга оказалась в больнице, а затем заявила в полицию об избиении. В полиции выяснилось, что избивший ее человек тоже написал на нее заявление.

По словам певицы, она знает человека, который на нее напал, а также знает, кто стоит за этим избиением.

«Мое самочувствие сейчас неплохое. Мне не поставили пока сотрясений, я буду наблюдаться у врачей, следить за своим здоровьем, смотреть, что с ним происходит. Круто, что я, можно сказать, легко отделалась. Но если мне не станет хуже, избившему меня человеку грозит лишь административная ответственность и штраф от 5 до 30 тысяч рублей», - посетовала Ольга.